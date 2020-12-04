Матвиенко заявила о планах очистить рынок питьевой воды от контрафакта

Москва, 4 декабря. В Совете Федерации пообещали на законодательном уровне содействовать очищению рынка питьевой воды от контрафакта. С таким заявлением выступила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент ФАН из верхней палаты парламента.

«Нужно продолжать борьбу с контрафактом бутилированной питьевой воды. Эту тему мы не опустим и будем добиваться, чтобы рынок питьевой воды, наконец, очистился от подделки и фальсификации», — сказала она на совещании со статс-секретарями.

Добавим, что ранее Валентина Матвиенко обращалась к сенаторам провести в субъектах работу, чтобы подключить как можно большее число производителей к эксперименту по маркировке бутилированной воды. Политик убеждена, что такая мера позволит вытеснить с рынка производителей контрафактной воды.

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке воды. На текущий момент в системе маркировки зарегистрировано более тысячи участников оборота воды, из которых 81 — производитель. Всего, по экспертным оценкам, таких участников их около двух тысяч.

В сентябре также сообщалось, что Минпромторг России с 2021 года планирует включить питьевую упакованную воду в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Ранее сенатор Алексей Майоров в беседе с ФАН заявил, что, даже несмотря на нестыковку оборудования, которое установили на предприятиях по розливу питьевой воды для маркировки, все технические вопросы можно решить за короткие сроки.