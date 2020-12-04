Опубликована видеозапись вброса голосов на выборах в Джорджии

Джорджия, 4 декабря. Губернатор Джорджии Брайан Кемп заявил в минувший четверг о том, что ввиду появления новых доказательств фальсификаций на выборах в штате, необходимо провести пересчет бюллетеней. Речь идет о видеозаписи из Стейт-Фарм-Арены — центра подсчета голосов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Запись, опубликованная на сайте издания The Epoch Times, показывает, что наблюдатели были выведены из помещения, после чего один из работников участка вытащил из-под стола чемоданы, в которых находились заполненные в пользу Джо Байдена бюллетени. Длившийся в течение следующих нескольких часов подсчет голосов происходил при полном отсутствии свидетелей, не считая камеры наблюдения.

При скорости пересчета в три тысячи бюллетеней в час за кандидата от Демократической партии могло быть вброшено свыше 18 тысяч голосов, что значительно больше его официального отрыва от Дональда Трампа (якобы 12 636 бланков).

Кемп, у которого взяли интервью в ходе программы «Угол Ингрэма», призвал провести ревизию бюллетеней, но для этого необходимо разрешение Государственного секретаря штата.

«Я думаю, что это (пересчет голосов. — Прим. ФАН) должно быть сделано. То, что мы видели сегодня... Вызывает множество вопросов», — заявил губернатор.

Ранее чиновник от Республиканской партии был раскритикован Дональдом Трампом за то, что тот на видеоконференции с госсекретарем Раффенспергером одобрил решение не проводить ревизию подписей. Сейчас же Кемп выразил готовность поддержать действующего президента после публикации скандального видео.

«Как он сказал, он боец. У нас было несколько сражений, но никто не работал усерднее меня для Дональда Трампа. Я содействовал его юридической кампании и буду продолжать это делать», — заключил политик.

Некоторое время назад действующий президент США назвал систему голосования в Джорджии «мошеннической» и объявил госсекретаря штата, республиканца Брэда Раффенспергера, «врагом народа».