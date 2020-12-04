Эксперт оценил, как новая «уловка» Германии отразится на сроках достройки «СП-2»

Уже в ближайшее время компания Nord Stream 2 завершит строительство газопровода «Северный поток – 2», который следует из России в Германию по дну Балтийского моря. К такому мнению пришел эксперт в области энергетической безопасности, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В интервью информационному порталу Baltnews он объяснил, как новая «уловка» Германии, касающаяся санкционного давления США, отразится на сроках реализации этого крупного международного проекта.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором сообщается, что Берлин нашел способ обхода санкций США против «Северного потока – 2» и европейских компаний, связанных с ним. Берлин собирается создать специальный «Фонд против изменения климата», который позволит защитить предприятия, занимающиеся строительством газопровода, от экономического давления Вашингтона.

Алексей Гривач, комментируя подобную «хитрую уловку» Германии, рассказал, как ее реализация отразится на сроках достройки «Северного потока – 2». Пока невозможно давать какие-либо прогнозы, касающиеся завершения реализации этого проекта. Но с уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время компания-оператор возобновит строительство газопровода.

«Из-за политического «тяни-толкай», в принципе, ничего не изменилось – компания-оператор работает над возобновлением строительства, все разрешения есть», – заявил Гривач.

По словам эксперта, достройка «Северного потока – 2» не займет много времени, поскольку осталось проложить лишь небольшой отрезок газопровода. Избежав санкционного давления со стороны США, компания Nord Stream 2 сможет достаточно быстро завершить все работы и ввести «СП-2» в эксплуатацию.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов обратил внимание, что Германия, организуя защиту «Северного потока – 2» от американских санкций, подтвердила свои интересы на этот проект.