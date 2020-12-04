Пульмонолог раскрыл правду о восстановлении легких у переболевших COVID-19

Александр Карабиненко, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова рассказал ФАН, как проходит процесс восстановления легких у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и какие факторы влияют на время реабилитации.

По словам пульмонолога, сроки восстановления фиброза легких после коронавируса схожи со сроками реабилитации после свиного гриппа. Напомним, вспышка H1N1 или «мексиканки» в 2009 году унесла порядка 200 тысяч жизней в мире, в России погибло 125 человек. Характерной чертой заболевания было частное развитие осложнений в виде тяжелой пневмонии.

«В течение 3–12 месяцев происходит восстановление фиброза легких после ковидного воспаления. Мы уже имели подобную ситуацию в 2009 году, когда в России был вирус свиного гриппа, — все наблюдалось именно в такие сроки. Восстановление легких с фиброзированием после тяжелого гриппа, свиного или нынешнего коронавируса происходит в организме постепенно, этот процесс называется апоптоз», — заявил Александр Карабиненко.

Эксперт отметил, что на скорость заживления легких влияет генетика. У некоторых пациентов после восстановления могут остаться рубцы, которые влияют на функции дыхательной системы человека.

«Пневмофиброз легких — это рубцы. У некоторых они остаются на всю жизнь, так что не всегда восстановление проходит бесследно. Могут оставаться и тяжи, и уплотнения в легких, которые не участвуют в дыхании. Но рубцы влияют на функции легких, они становятся ограниченными. Обычный человек бежит пять километров — и у него небольшая одышка, а другой и 100 метров пройти не может, потому что органы дыхания и кровообращения выдержать эту нагрузку больше не могут», — считает пульмонолог.

Врач добавил, что сам человек может мешать восстановлению легких, например, курением.

«Все индивидуально, все выздоравливают по-разному. Но, например, курение может замедлить этот процесс. Оно в первую очередь влияет на сосуды и микрососуды. Они не получают достаточное количество кислорода, нарушаются обменные процессы, а значит, и восстановительные. Курение — это вообще медленное самоубийство, вредит абсолютно всем», — резюмировал Александр Карабиненко.

Ранее ФАН стало известно, что коронавирус способен вызывать смертельное иммунное расстройство. Об этом сообщил президент Института детской иммунологии Александр Румянцев. Для коронавируса характерен особенный патогенез, рассказал академик РАН. По словам специалиста, сейчас российские медики должны использовать имеющийся у них опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.