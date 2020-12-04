В Совфеде предложили увеличить оклады учителей

Москва, 4 декабря. Нужно увеличить должностные оклады в заработной плате педагогических работников. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ФАН из верхней палаты.

«Мы наблюдаем подвижки в единой системе оплаты труда педагогов. Был принят закон об оплате труда государственных и муниципальных учреждений, — сказала она. — Следующим шагом должно стать увеличение должностных окладов в зарплате педагогических работников».

Напомним, президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон, наделяющий правительство правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.

Согласно документу, кабмин может утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Речь идет, в частности, о вопросах установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечнем компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.

Отметим, что ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что к 2021 году планируется выработать нормативы оплаты труда учителей. Помимо этого, будут четко определены обязанности, за которые педагог может получать стимулирующие и компенсирующие выплаты.

В среду заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова призвала снизить бюрократическую нагрузку на школьных педагогов.