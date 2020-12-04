Эксперты назвали санкции против «Северного потока — 2» бессмысленными

Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» не имеют никакого смысла — российский газопровод будет достроен. Подробнее — в материале ФАН.

Санкции против «Северного потока — 2»

Члены американского Конгресса согласовали проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, в котором содержатся новые ограничения против газопровода «Северный поток — 2». Проект бюджета предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставляют страховые и разные технические услуги.

Меры давления на российский газовый проект фигурировали и в проекте сенаторов, и в инициативе членов Палаты представителей.

Но ответить надо

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Джо Байден начинает входить во власть с уже проверенным средством — санкциями против России и всех, кто контактирует с нашей страной.

«Так привычные нам очередные новогодние санкции! Мир не меняется. Не будем мы тянуть «Северный поток — 2» до США. Но ответить надо. И не словом, а делом. Россия должна признать выборы в США нелегитимными, требовать пересчета голосов, признать нарушения. А раз власть в стране нелегитимна, то и санкции равны нулю», — рассказал Антон Бредихин.

Хорошая мина при плохой игре

Политолог Владимир Карасев обратил внимание, что ключевым моментом в данном решении является фраза о том, что президент вправе снять санкции, исходя из национальных интересов.

«Если Байден все же станет президентом, то он снимет ограничения. Во-первых, «Северный поток — 2» будет запущен независимо от пожеланий Вашингтона. Запуск трубопровода при наличии санкций будет означать поражение США. Лучше сохранить хорошую мину при плохой игре. Во-вторых, Байден может использовать вышеуказанную возможность и в обмен на какие-либо бонусы от Германии (СПГ, экология, мигранты и так далее) снять ограничения. В любом случае санкции это проблема США, а не России или Германии», — пояснил Владимир Карасев.

США нервничают

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что отношение США к «Северному потоку — 2» строится исключительно на политических амбициях. Санкции, которые последовательно вводились против России и участников проекта, формировались тоже исключительно из политических соображений. Масштабный проект трубопровода и его мощности по поставкам сырья могут изменить расстановку сил на рынке СПГ. Это понимают и в России, и в США, и в Европе. Отсюда и реакции.

«Проект практически достроен, его можно запустить в пределах года, цена объявлена, и Россия готова ее заплатить. США нервничают именно поэтому — РФ идет по намеченному пути и не сворачивает, не поддается на провокации. Всем отлично понятно, что Москва санкций не боится, так как она в них живет, проект для нее важен, инвестированы огромные деньги и сворачивать уже некуда. Это наверняка не финальные санкции с пометкой «за Северный поток — 2», будут и еще. Но и политическая, и экономическая выгода от запуска проекта много выше. Цену газа будет определять большое число факторов — от исходной стоимости сырья до рамок договоров», — пояснила Анна Бодрова.

Она уверена, что США по-прежнему действуют нерыночными методами, запугивают участников мирового рынка такого рода санкциями, закрепляя их в оборонном бюджете страны. Как видим, никого из крупнейших участников проекта это не пугает — все энергетические гиганты продолжают работу и не выходят из проекта.

«Объем его финансирования составляет 100%. Это значит, что даже в период пересменки в Белом доме давить на проект у Вашингтона получается только на уровне собственного законодательства и окриков через ведущие мировые СМИ. Рынок выбирает российское топливо, наступающий год все расставит на свои места», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.