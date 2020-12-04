Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области геологии

Москва, 4 декабря. Россия и Казахстан договорились расширить экономические отношения в сфере минеральных ресурсов, в области региональной геологии и составления геологических карт. Соответствующий документ подписали в пятницу, 4 декабря, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Александр Козлов отметил, что геология — приоритетная сфера сотрудничества двух министерств.

«История взаимоотношений исчисляется десятилетиями. Это вопросы по разведке месторождений, изучение геологических запасов Казахстана, в том числе с помощью аэрогеофизических работ, — рассказал министр. — Развивается и нефтегазовая отрасль, например, мы совместно реализуем проекты по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия».

Россия и Казахстан также договорились наладить взаимодействие между государственными и частными организациями и компаниями двух стран в области геологии. Стороны пообещали способствовать геологическим и геофизическим исследованиям для поисков и оценки месторождений различных видов полезных ископаемых, в том числе подземных вод, развитию сотрудничества в области геологической съемки различных масштабов, геохимических и геофизических методов исследований в целях обнаружения месторождений минерального сырья.

По словам Магзума Мирзагалиева, подписанный в Москве документ усилит эффективность исследований и откроет новые возможности в области геологии обеих стран.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время в Казахстане построят завод по производству российской вакцины.