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Политолог рассказал об «амнистии», которую Киев готовит Донбассу на самом деле

Политолог рассказал об «амнистии», которую Киев готовит Донбассу на самом деле

Украинские власти грубо нарушают Минские соглашения, пытаясь диктовать свои условия, не имеющие никакого отношения к ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил украинский политический эксперт Павел Рудяков в интервью порталу «Украина.ру». Он обратил внимание, что Киев относится к мирному урегулированию ситуации в Донбассе с точки зрения победителя, предлагая неприемлемые для региона решения.

Павел Рудяков в первую очередь указал, что представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу пытаются навязать другим участникам переговорного процесса выгодные для Украины условия. Киев фактически видоизменяет пункты Минских соглашений, чтобы требования, прописанные в них, относились лишь к ЛНР и ДНР.

В качестве примера эксперт приводит предложение украинской стороны о разоружении. В документе, представленном Киевом, не содержится информация об украинских формированиях, принимающих участие в боях в Донбассе. Таким образом, по мнению украинской делегации, сложить оружие должны лишь представители ЛДНР, что противоречит условиям Минских соглашений.

«Это напрямую противоречит Минским соглашениям, напрямую ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них», — заявил Рудяков.

Кроме того, политолог подробно рассказал об «амнистии», которую Киев готовит Донбассу на самом деле. Он обратил внимание, что Киев пытается своевольно трактовать этот пункт Минских соглашений, приписывая к нему всех жителей Донбасса, не имеющих отношения к боевым действиям.

«Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А Киев предлагает амнистию даже тем, кто не попал на суд. Для миллионов людей, которые там живут, — они все враги, все паразиты. И это устами президента (Украины Владимира Зеленского) в его послании парламенту», — резюмирует Рудяков.

Ранее представитель ЛНР Родион Мирошник рассказал, как украинская делегация сорвала переговоры в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

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