Украинские власти грубо нарушают Минские соглашения, пытаясь диктовать свои условия, не имеющие никакого отношения к ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил украинский политический эксперт Павел Рудяков в интервью порталу «Украина.ру». Он обратил внимание, что Киев относится к мирному урегулированию ситуации в Донбассе с точки зрения победителя, предлагая неприемлемые для региона решения.

Павел Рудяков в первую очередь указал, что представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу пытаются навязать другим участникам переговорного процесса выгодные для Украины условия. Киев фактически видоизменяет пункты Минских соглашений, чтобы требования, прописанные в них, относились лишь к ЛНР и ДНР.

В качестве примера эксперт приводит предложение украинской стороны о разоружении. В документе, представленном Киевом, не содержится информация об украинских формированиях, принимающих участие в боях в Донбассе. Таким образом, по мнению украинской делегации, сложить оружие должны лишь представители ЛДНР, что противоречит условиям Минских соглашений.

«Это напрямую противоречит Минским соглашениям, напрямую ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них», — заявил Рудяков.

Кроме того, политолог подробно рассказал об «амнистии», которую Киев готовит Донбассу на самом деле. Он обратил внимание, что Киев пытается своевольно трактовать этот пункт Минских соглашений, приписывая к нему всех жителей Донбасса, не имеющих отношения к боевым действиям.

«Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А Киев предлагает амнистию даже тем, кто не попал на суд. Для миллионов людей, которые там живут, — они все враги, все паразиты. И это устами президента (Украины Владимира Зеленского) в его послании парламенту», — резюмирует Рудяков.

Ранее представитель ЛНР Родион Мирошник рассказал, как украинская делегация сорвала переговоры в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.