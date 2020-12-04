Кинокритик Антон Долин высказался о сериале-приквеле «Игры престолов»

Кинокритик Антон Долин в беседе с ФАН поделился мнением о возможной судьбе сериала-приквела «Игры престолов», начало съемок которого намечено уже на весну 2021 года.

«Безусловно, у первых эпизодов будут очень высокие рейтинги. Все любят «Игру престолов» и ждут сиквел или приквел — неважно. Кроме того, Джордж Мартин обещал, что в скором времени он, наконец, выпустит очередную книгу из этой вселенной. Я думаю, это только подхлестнет интерес. Дальнейшие рейтинги будут зависеть не от любви аудитории к этой франшизе или от возможного разочарования последним сезоном. Все будет зависеть только от качества режиссуры, кастинга, сценария, работы художников-постановщиков, декораций. Это будет новый проект, даже несмотря на связь сюжетов, и относиться к нему будут соответственно», — сказал кинокритик.

Кроме того, собеседник напомнил о непредсказуемости судьбы той или иной премьеры. По его словам, полнометражные фильмы по мотивам сериала «Секс в большом городе» не были особо успешны. Продолжение культового «Во все тяжкие» — «El Camino» просто провалилось, в то время как сюжетное ответвление «Лучше звоните Солу» был очень удачным.

Ранее о начале съемок сериала-приквела «Игры престолов», известного под названием «Дом драконов», сообщил генеральный директор компании WarnerMedia Джейсон Килар. Он будет состоять из десяти серий. Сюжет расскажет о событиях, происходивших за 300 лет до легендарной борьбы за железный трон. В центре внимания окажется дом Таргариенов.