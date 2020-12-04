В развитие туризма на Сахалине и Курилах планируется вложить 15 млрд рублей

Москва, 4 декабря. День открытых дверей Сахалинской области для инвесторов туристических проектов проходит в Москве при поддержке Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив. В мероприятии участвует более 80 компаний.

Как стало известно ФАН, в регионе в развитие туризма ожидаются вложения в сумме 15 млрд рублей.

«Сахалинская область — уникальный регион России. Он обладает значительными природными богатствами, удивительными по красоте местами, биоразнообразием. В этой связи считаем туристический потенциал региона достаточно высоким, особенно в части развития экотуризма», — заявил на открытии мероприятия губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он добавил, что уже подготовлено несколько интересных проектов, которые высоко оценили на федеральном уровне. Губернатор Сахалинской области отметил экологический кластер «Лагуна Буссе», а также проекты в рамках создания туристического кластера на Курильских островах.

«Считаем, что в ближайшие годы можно будет вложить около 15 млрд рублей в развитие туризма», — сказал губернатор Лимаренко.

Как отметил Валерий Лимаренко, по проекту «Лагуна Буссе» разработан перечень из 24 инвестиционных лотов в Корсаковском районе для бизнеса, пять из которых были анонсированы во время мероприятий дня открытых дверей. Проект включает в себя 10 точек, входящих в наиболее популярные туристические маршруты: маяк Анива, арочный мыс Птичий, мыс Евстафия, лагуна Буссе, бирюзовые озера и другие уникальные природные достопримечательности.

Туристско-рекреационный кластер входит в зону свободного порта Владивосток, благодаря чему инвестор сможет воспользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.

В Агентстве стратегических инициатив корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, что новое развитие туристической отрасли дадут проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров «Архипелаг Онекотан» и «Итуруп Резорт». Они позволят развивать «туризм впечатлений», включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный и патриотический.

«Сахалинская область комплексно подходит к работе по улучшению инвестиционного климата, что позволило войти в топ-30 регионов-лидеров по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2020 года», — сказал заместитель директора направления «Лучшие практики» Агентства стратегических инициатив Андрей Дорошенко.

По его словам, поддержку проекту «Архипелаг Онекотан» оказывает Минвостокразвития России.

«Комплекс предполагает создание на восьми северных курильских островах — Парамушир, Атласова, Онекотан, Шумшу, Харимкотан, Шиашкотан, Рыпонкича, Расшуа — гостиниц и сети глэмпингов, обустройство экологических троп и источников, животноводческих ферм, рыбоводных заводов. Проект находится на стадии определения земельных участков, на которые будет распространен режим ТОР», — пояснил Дорошенко.

По данным региона, количество туристов до текущего года росло на 30% в год. В зимнем сезоне 2019–2020 годов число туристов составило около 100 тысяч человек.