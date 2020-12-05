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Эстрадная певица Ника укрылась от пандемии за городом

Эстрадная певица Ника укрылась от пандемии за городом

Популярная российская эстрадная певица Ника рассказала корреспонденту ФАН какое нашла спасение в период самоизоляции и карантина.

«Ни с какими трудностями я не сталкивалась. Просто уехала из Москвы на свою любимую дачу. Живу на свежем воздухе, в красоте. Это для меня место вдохновения и силы» — поделилась певица.

Вдохновленная оптимизмом Ника пожелала всем не унывать и верить в лучшее. По мнению исполнительницы, во всем и всегда нужно искать только позитив и положительные эмоции. И даже в этот непростой год артистка нашла для себя много хорошего.

 «Конечно нет возможности живого общения с друзьями и коллегами. Все перешло в онлайн. Зато появилось больше времени для творческой работы. Записала несколько новых треков. Спасибо за возможность сосредоточиться на музыке» — подытожила Ника.

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