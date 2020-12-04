Первая партия оборудования для голосования прибыла в ЦАР

В международном аэропорту Мпоко совершил посадку самолёт, который доставил в столицу ЦАР 12 000 избирательных урн и 4200 комплектов специального оборудования, необходимого для учёта, обеспечения сохранности и последующей обработки бюллетеней. Поставка была осуществлена прямым рейсом из Южно-Африканской Республики при посредничестве Программы Развития ООН с целью поддержания демократического процесса в ЦАР.

Этим же рейсом в столицу были доставлены регистрационные карточки избирателей, предназначенные для последующей отправки в префектуры Баминги-Бангоран и Вакага, расположенные на севере страны. Предполагается, что следующая партия материалов и оборудования для предстоящих выборов поступит в республику 8 декабря.

В конце декабря этого года гражданам Центральноафриканской Республики предстоит выбрать президента и депутатов законодательного собрания страны.

Действующий президент и правительство Центральноафриканской Республики с особой тщательностью готовятся к предстоящему голосованию. По замыслу властей, эти выборы должны не только обеспечить свободное волеизъявление народа, но и закрепить в стране верховенство закона. Специально для этого в республику уже приглашены специалисты из различных международных организаций, которые занимаются подготовкой наблюдателей. Их главная задача состоит в том, чтобы обеспечить абсолютную прозрачность и соблюдение всех правил на выборах президента и депутатов законодательного собрания ЦАР.