США вводят санкции против союзной Турции за покупку С-400

Вашингтон, 4 декабря. Санкции против Турецкой республики будут введены со стороны США в начале 2021 года. Принятый Конгрессом проект военного бюджета Соединенных Штатов включил в себя обязательство к применению не менее пяти мер воздействия в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Американский президент обязан в течение месяца после вступления в силу закона о военных расходах ввести санкции к тем турецким чиновникам, которые причастны к заключению договора о покупке произведенных в РФ систем. Каким конкретно ограничениям подвергнутся политики из Анкары – пока что неизвестно.

В настоящий момент Турция продолжает испытания С-400 без учета позиции Вашингтона по этому вопросу.

Ранее Федеральное агентство новостей указывало на то, что США угрожают санкциями каждому, кто намерен приобрести ЗРК у России.

По мнению военного эксперта Сергея Простакова, главной причиной решения Турции о покупке С-400 является геополитическая обстановка. Своими конкурентами в Средиземноморье Турецкая республика считает Грецию и Израиль, активно перевооружающих свои ВВС американскими самолетами. Кроме того, на вооружении у греков имеются российские С-300. Поступление в турецкие войска ПВО более новых комплексов делает бессмысленной всю программу модернизации ВВС Греции, обеспечивая превосходство над ее системой противовоздушной обороны.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть ликвидированы на всем диапазоне высот.