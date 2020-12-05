В Пензе установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за день

Пенза, 5 декабря. На территории Пензенской области установлен новый рекорд по количеству ежедневного прироста пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки в больницах региона был выявлен 181 новый случай заболевания, что сильно превышает средний аналогичный показатель за последний месяц. Кроме того, за все время пандемии еще ни разу Пензенская область не превышала порога в 180 заболевших за сутки. Среди новых больных имеется и шестеро несовершеннолетних жителей региона, возраст которых от 3 до 16 лет.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, пензенцы все меньше доверяют данным местного оперштаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.