Если вы любите делать необычные и интересные подарки своим близким и родственникам, то хотим обрадовать вас — квартиру или дом, оказывается, тоже можно подарить. Однако делать это нужно аккуратно и правильно. Мы узнали, что подобная процедура осуществляется при помощи договора дарения. Предлагаем поподробнее узнать о нем, как его составлять и где он применяется. А поможет нам разобраться адвокат Дарья Морозова.

Что это такое

Договор дарения в народе очень часто называют дарственной, однако не стоит думать, что это его официальное название. Как нам рассказала адвокат, документ не оформляется в одностороннем порядке. Его заключают две стороны, которыми являются:

даритель и одаряемый;

в качестве передающей стороны могут выступать не только граждане России, но и один из субъектов нашей страны, само государство, либо юридическое лицо;

в свою очередь одаряемым может стать как гражданин России, так и юридические лица, субъекты нашей страны или же муниципальные образования.

Так что, если у вас есть дом, квартира или комната, вы вправе выбрать человека, которому хотите преподнести недвижимость в дар и приступить к оформлению договора.

Особенности документа

Стоит отметить, что у документа существует ряд особенностей, которые выделяют его среди других договоров, оформляемых на недвижимость:

даритель может изменить свое решение и отменить процедуру дарения, если одариваемый посягнул на его жизнь и нанес дарителю сильные повреждения;

в договоре указывается, что дарение можно отменить в том случае, если одаряемый умер раньше дарителя. Однако именно этот случай стоит обдумать заранее и внести эту графу в договор:

если дарение было решено отменить, важно, чтобы к моменту возврата состояние вещи не ухудшилось. Однако требования дарителя не распространяются на подарки невысокой стоимости;

отказаться от дарения может и сам одаряемый. Как только это происходит, договор теряет свою действительность и расторгается;

если одаряемый также подготовил вещь для дарителя, то этот документ уже не может признаваться как дарственная и оформляется он по другим правилам. Договор дарения всегда безвозмездный. Если в документе присутствуют признаки встречной передачи вещи, то ему присваивают статус мнимой сделки;

договор дарения можно заключить не только на бумаге.

Он может быть заключен в устной форме, при этом дарение сразу же должно сопровождаться передачей дара одаряемому. Но и здесь есть свои исключения:

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей;

подарком является недвижимое имущество, требующее госрегистрации;

договор содержит обещание дарения в будущем;

дарение вещи или права, осуществляемое в общеполезных целях, признается пожертвованием.

Важные условия в договоре

Договор можно считать правильным и действительным в том случае, если обе стороны, которые участвуют в его подписании, не имеют друг к другу претензий и, соответственно, заключили между собой соглашение по всем пунктам документа. К ним можно отнести сам предмет, из-за которого составляется договор, законность совершаемого акта и заявления каждой из сторон сделки.

По словам адвоката, при заключении каждого договора нужно обращать внимание на детали. В договоре дарения их очень много. Поэтому она рассказала о каждой из них и пояснила, что может случиться, если пренебречь ими.

В первую очередь, согласно Гражданскому кодексу РФ, дарение вещей не может осуществляться в пользу:

государственных служащих, лиц, занимающих муниципальные должности, сотрудников Банка России и других, кто занимает высокооплачиваемые и престижные должности и исполняет служебные обязанности;

между коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Однако здесь стоит сделать акцент на том, что недействительной сделку признают только в том случае, если во время суда будет доказан факт дарения должнику. Поэтому суд разрешит довести процедуру до конца, как только будет установлено, что кредитор в качестве дара преподносит должнику прощение имеющегося долга.

Использование договора

Чаще всего договор дарения оформляется на недвижимое имущество, которое хотят передать родным или близким их же родственники. Дарят обычно квартиры, дома, либо участки земли. Мотивы у людей совершенно разные:

желание решить проблемы с волокитой по передаче имущества еще при жизни самого владельца недвижимости;

передача дома/квартиры родственнику в дар, чтобы другие люди (жена или муж) не могли в корыстных целях претендовать на это имущество.

Как только недвижимость будет зарегистрирована в ЕГРН, одаряемый получает на нее все права, а даритель эти права теряет. Причем адвокат отметила, что сама процедура передачи имущества в дар довольно проста, однако о тех особенностях, про которые мы вам говорили ранее, всегда стоит помнить и соблюдать все правила при оформлении и составлении документа.

Специальные условия

Как мы говорили ранее, главным и основным признаком дарственной является безвозмездность. Поэтому в документе не должно быть признаков взаимного обмена имуществом или другими вещами. В противном случае сделку признают недействительной и действие договора прекратится, так и не успев начаться.

Адвокат обратила внимание, что в документе могут отражаться специальные условия в пользу дарителя, которые на определенное время ограничивают права одаряемого. Такие правила предусмотрены для избежания не самых приятных случаев, когда даритель оставался на улице, поскольку его права на недвижимость прекращались, а одаряемый просто выселяет человека, оставляя его без жилья. Ситуация может показаться странной, однако подобное случается сплошь и рядом. Однако следует отметить, что данная практика не является единообразной, поскольку ряд судов на этот счет придерживаются иного мнения о том, что обязать одаряемого сохранить за дарителем право пользования квартирой нельзя.

Регистрация договора дарения

Для того чтобы оформить дарственную, у вас есть несколько путей. Мы рассмотрим каждый из них. Начнем, пожалуй, с оформления документов у нотариуса. В этом случае все очень просто: у нотариуса вам не только объяснят буквально каждый пункт в документе, но и помогут быстро зарегистрировать сделку. Если процесс регистрации происходит у нотариуса, то он сам подает все ваши документы в Росреестр.

В том случае, если договор составляется самостоятельно, то на любом юридическом сайте можно найти бланк заявления. Туда вносятся:

паспортные данные представителей обеих сторон;

данные недвижимости — расположение, кадастровый номер, номер записи в ЕГРН и дата его регистрации, а также бумаги, подтверждающие наличие прав на недвижимое имущество;

подтверждение своего намерения передать недвижимость в руки другого человека;

подписи обеих сторон с расшифровкой и датой.

Договор составляется в трех идентичных экземплярах. Затем даритель оплачивает государственную пошлину и обращается в ближайший МФЦ, который предоставляет услуги Росреестра. Там договор проходит проверку и регистрируется. При себе необходимо иметь:

паспорта обеих сторон;

заявление о регистрации договора, которое делается уже в МФЦ;

документы, подтверждающие наличие прав на имущество;

в том случае, если дарителю еще не исполнилось 18 лет, нужно предоставить письменное разрешение от органов попечительства;

если даритель состоит в браке, необходимо также предоставить разрешение от его супруга/супруги;

квитанция об оплате государственной пошлины;

договор дарения в количестве трех штук — один остается у дарителя, второй — у одаряемого, третий — идет в архив Росреестра.

На этом бумажная волокита заканчивается. Документы принимают в обработку и выдают расписку. Теперь получить подтверждение проведенной сделки можно в течение 10 рабочих дней.

Совет адвоката — с целью избежания ненужных волнений и возможного оспаривания в будущем договора дарения рекомендуем обращаться к нотариусу за удостоверением договора дарения.

Стоит отметить, что подготовка и проверка всех документов, как правило, занимает меньше указанного времени. Как только этот срок истечет, одаряемый снова обращается в МФЦ с имеющейся распиской и получает выписку из ЕГРН. В документе будет сказано, что отныне собственность принадлежит ему. При этом дарителю снова приходить в МФЦ не нужно.

Но если вы заверяли договор у нотариуса, который после этого за вас подавал документ в электронном варианте, то сроки ожидания уменьшаются до трех дней. Так что долго ждать не придется, одаряемый уже в скором времени может получить бумаги на руки.

Как оказалось, процедура оформления договора дарения довольно проста. При подготовке документов можно обратиться за помощью юристов, нотариуса или МФЦ, где подробно разъяснят все нюансы и помогут избежать ошибок при составлении такого важного документа. Главное следовать определенным правилам, обращать внимание на важные аспекты и не нарушать закон.

И самое главное — всегда читайте те документы, которые вы подписываете. В том случае если что-то вам осталось неясным, то лучше обратиться за консультацией к нотариусу или к адвокату.