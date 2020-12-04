Миссия ООН призвала расследовать нападение на школу в Ливии

Аль-Аджилят, 4 декабря. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) сообщила о необходимости расследовать атаку на школу в североафриканской стране.

Международная организация опубликовала посвященное инциденту заявление на официальном сайте. В документе говорится, что МООНПЛ осуждает нападение на образовательное учреждение, которое привело к смерти 16-летнего подростка. Также во время штурма оказались ранены двое детей.

Представительство ООН в Ливии выразило соболезнования семье погибшего и пожелало выздоровления пострадавшим. Также Миссия призвала к немедленному и честному расследованию случившегося. Сотрудники организации выразили надежду, что виновных в трагедии привлекут к ответственности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики Правительства национального согласия совершили атаку на банк в Триполи. Во время вооруженного нападения джихадисты ранили пожилого мужчину.