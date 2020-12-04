Эксперт рассказала, сколько будет стоить доллар до конца декабря

Дорожающая нефть — значимый фактор для укрепления рубля, но не единственный, окончание пандемии гораздо важнее. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Курс рубля

Решение ОПЕК+ сказалось на курсе рубля, согласно данным Московской биржи. Они помогли российской валюте укрепиться, обновив трехмесячный максимум.

Доллар в результате потерял 68 копеек, подешевев до отметки в 74,39 рубля. Биржевой курс евро упал на 59 копеек, достигнув показателя в 90,29 рубля.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Распределение квот будет происходить в той же пропорции, что и сейчас.

Окончание пандемии не за горами

Как отметила Наталья Мильчакова, самая главная причина, способствующая укреплению рубля, — регистрация вакцин от коронавируса в Соединенных Штатах и Великобритании и начало массовой вакцинации в разных странах, в том числе в России. Это может означать начало серьезной борьбы мирового сообщества с пандемией коронавируса и возможную скорую победу над COVID-19.

«Окончание пандемии может способствовать росту мировой экономики. Дорожающая нефть — значимый фактор для укрепления рубля, но не единственный, окончание пандемии гораздо важнее. Потому что эти оптимистичные ожидания оказывают влияние и на сырьевые рынки тоже, в том числе на нефтяной», — пояснила Наталья Мильчакова.

Однако эксперт советует не расслабляться и помнить о рисках для курса рубля, в том числе о геополитических рисках и санкционной угрозе, которая значительно ослабла, но все еще на повестке дня в США.

«Поэтому не исключаю, что укрепление рубля может оказаться нестабильным. Мы прогнозируем до конца декабря курс доллара в рамках 73–80 руб., курс евро — в диапазоне 89–94 руб. Цены на нефть ожидаем в рамках 46–51 долларов за баррель», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.