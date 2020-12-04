Рабочий в Вольске сломал позвоночник, сорвавшись с крыши без страховки

Саратов, 4 декабря. Следственным комитетом РФ в Вольске возбуждено уголовное дело по факту падения рабочего с крыши четырехэтажного жилого дома на улице Звездной. Пострадавший не имел на себе страховочного пояса.



По предварительным данным, 30 октября 26-летний рабочий сорвался с крыши во время укладки рубероида и получил тяжкий вред здоровью: перелом позвоночника, закрытый перелом костей таза, ушиб сердца и легкого. У пострадавшего не было разрешения на проведение высотных работ.



Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Саратовской области Надежда Волошина в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировала данное происшествие.

«Обвинение пока никому не предъявлено. Название организации, проводившей данные работы, мы сейчас назвать не можем, это будет юридически неверно. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, что и послужило основанием для работы Следственного комитета. Уголовное дело еще только возбуждено, расследование предстоит провести. Это не первое подобное дело в текущем календарном году. Обычно такие расследования проходят достаточно компактно, много времени не занимают», — рассказала подполковник юстиции.

Напомним, недавно министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Наумов сообщил, что в 2020 году на производстве погибли 12 человек.