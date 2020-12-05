Житель Пензы признался, что не называл сына Маркетингом

Пенза, 5 декабря. Житель города Пензы, прославившийся на всю страну как «отец Маркетинга», заявил о том, что намеренно распространил фейковую новость для привлечения внимания к себе и своей маркетинговой компании.

1 декабря на личной странице в соцсетях Дмитрий Банчуков заявил, что новорожденного сына он решил назвать Маркетингом в честь искусства продвижения товаров. Новость не осталась незамеченной, и десятки СМИ растиражировали ее, как нечто нестандартное и удивительное.

Однако спустя несколько дней новоиспеченный «отец Маркетинга» раскрыл сущность своего неординарного поступка, объяснив все желанием «пропиарить» свою компанию по привлечению клиентов.

«Спланированная PR-акция посеяла больше 60 упоминаний в федеральных СМИ. Имени Маркетинг и не было никогда» — подвел итоги Дмитрий.

В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы подтвердили, что мальчику с именем Маркетинг они свидетельства о рождении не выдавали.