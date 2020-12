Стратегия «Один пояс — один путь» и стратегическая нестабильность на Ближнем Востоке

О значении Ближнего Востока для китайской стратегической инициативы «Один пояс – один путь» и трудностях в ее реализации, порождаемых нестабильностью в странах региона, рассказывает автор Telegram-канала «Colonelcassad».

Изменения во внешней политике Китая, который все более явно заявляет свои претензии на расширение экономического и политического влияния, а также на формирование идеологических смыслов для населения Земли в целом, в значительной степени связаны с успехом реализации концепции «Один пояс – один путь», которая с начала 2010-х годов прочно вошла в список основных идей, транслируемых за пределы Китая. Ее фактическому старту в 2013 году предшествовала длительная подготовительная работа, в рамках которой идеологи и экономисты КНР смогли сформировать непротиворечивую концепцию китайской экономической экспансии, основанную не на привычной Западу идее бартерного обмена «ресурсов на демократию», а на своеобразной стратегии «win-win», когда любая страна, соглашающаяся принять участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь», могла рассчитывать на серьезные экономические выгоды и масштабные инвестиции Китая в транспортную, промышленную и добывающую инфраструктуру.

Позиционируя расширение своего влияния как взаимовыгодное экономическое партнерство, Китай добился существенного успеха в продвижении инициативы «Один пояс – один путь» на территории Евразии и Африки. Выстраивая в рамках своей стратегии сухопутные и морские транспортно-логистические коридоры через территорию Средней Азии и Ближнего Востока в Россию, Европу и Африку, Китай за счет контроля над этими «коридорами» фактически создавал каркас системы глобального экономического влияния, которая развивалась параллельно с уже существующей американской экономической системой, построенной на выкачивании ресурсов из региона, где большинство стран получают в обмен на них лишь управляемый хаос, массовое обнищание населения и перманентную политическую нестабильность.

Подспудное оппонирование современному неоколониализму Запада, позволяет Китаю играть на национально-патриотических чувствах элит и населения многих стран Азии и Африки, которые с исторической точки зрения лишь относительно недавно избавились от колониального ярма, но полностью освободиться экономически не смогли. Китай не навязывает им свою версию коммунизма, в отличие от США, которые навязывают неолиберальную демократию с опосредованным подчинением политическому и экономическому диктату Вашингтона. Пекин открыто предлагает расширенное взаимовыгодное экономическое сотрудничество, где нет явных проигравших и нет обязательств по прямому подчинению.

Разумеется, это то, что на поверхности. На практике Китай действительно обеспечивает рост инвестиций и инфраструктуры, вкладывая большие деньги в Евразию и Африку. Но так как зачастую речь идет об относительно бедных странах, в целом ряде случаев оплачивать китайскую щедрость приходится вполне материальными уступками. Шри-Ланка, например, была вынуждена согласиться на строительство крупного китайского порта в Коломбо, а Замбия передала контроль компаниям КНР над своими железными дорогами, электростанциями и добывающими предприятиями. Разумеется, Китай всегда дает возможность местным правительствам сохранить лицо, дабы не выглядеть в глазах населения новым колонизатором и угнетателем. Порты, аэропорты, железные дороги, электростанции, шоссе, шахты, промышленные предприятия – реально улучшают экономическую ситуацию в бедных странах.

Но платой за это является согласие на «учет мнения китайских товарищей» по ряду вопросов. Начиная от одобрения различных глобальных и региональных экономических проектов и заканчивая поддержкой Китая на голосованиях в ООН. Комплекс выгод этой системы для Пекина очевиден. В дальнейшем вокруг этого экономического каркаса, который создается посредством инициативы «Один пояс – один путь», может быть развернуто дополнительное политическое, военное и культурное влияние, что уже отвечает требованиям решения задачи, поставленной председателем КПК Си Цзиньпином:

Все это говорит о том, что КНР открыто заявляет свои притязания на глобальное лидерство (что обусловливает системный конфликт США), а инициатива «Один пояс – один путь» является одним из инструментов реализации этих притязаний. В какой-то мере это один из элементов будущего миропорядка в том виде, в котором его хотел бы видеть Китай.

Разумеется, США осознают китайские цели и, что главное, потенциальные возможности КНР для их достижения. Это обусловливает неизбежность Холодной войны между Вашингтоном и Пекином, которая фактически началась уже при Дональде Трампе, развязавшем открытую экономическую, дипломатическую и информационную войну против Китая. Но тут важно понимать, что в этом отношении в США существует двухпартийный консенсус, где КНР как главная стратегическая угроза общепризнан. И поэтому идея о его включении в число главных стратегических противников прорабатывалась и при Обаме, и при Трампе.

Общая линия давления на Китай включает в себя множество направлений. Раскачивание ситуации в Гонконге и Синцзьян-Уйгурском районе, экономическая война против китайских товаров и санкции против корпорации Huawei, критика внутренней политики КПК и ее действий на Архипелаге Спратли и вокруг Тайваня — все это элементы американской стратегии по «сдерживанию» Пекина, которая весьма похожа на ту, что США применяют против РФ.

В рамках этой стратегии Вашингтон ведет активную борьбу против реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь». С одной стороны, против нее ведется системная дипломатическая и информационная работа, призванная через критику действий КНР в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Африке — оспорить продвигаемые китайцами идеи, маскирующие экономическую экспансию.

Но более эффективным средством противодействия Китаю является создание пояса нестабильности в тех странах, через которые проходят транспортные коридоры инициативы «Один пояс – один путь». Когда невозможно гарантировать безопасность прямых инвестиций и крупных финансово-экономических потоков из Китая в Европу.

В этом контексте серию локальных агрессий и цветных революций в Средней Азии и на Ближнем Востоке можно рассматривать не только как элементы расширения и закрепления американского военно-политического и экономического влияния, но и как создание цепочки барьеров и протяженной зоны нестабильности, которая затрудняет полноценную реализацию инициативы «Один пояс – один путь» и создает угрозу полноценному функционированию всех основных коридоров.

Если взглянуть на актуальную карту Средней Азии и Ближнего Востока, то можно увидеть, что целый ряд стран, по которым проходят китайские транспортные «коридоры», имеющие стратегическое значение, погружены в системную нестабильность.

Таджикистан подвержен перманентным угрозам роста исламистских настроений и возобновления гражданской войны, которые пока что купируются военными и экономическими усилиями России.

Киргизия переживает регулярные перевороты и цветные революции, часть из которых проходит при поддержке и участии американских дипломатов и спецслужб. Как показала последняя цветная революция в Бишкеке, после нее очень быстро может быть поднят вопрос о принадлежности активов, как это произошло с серией нападений на добывающие предприятия казахстанских собственников.

Афганистан по-прежнему кровоточит бесконечной войной, а американские войска все еще находятся в стране, которая граничит с Китаем. Любые серьезные экономические проекты на афганской территории фактически заблокированы.

Иран подвергается серьезному экономическому, политическому и силовому давлению, сопровождающемуся попытками свергнуть режим аятолл, которые проводят курс на расширение сотрудничества с КНР.

Ирак продолжает переживать серьезный экономический кризис и политическую нестабильность, дополненные прокси-войной между США и Ираном, которая де-факто идет на территории Ирака. Не так давно атаке подвергся принадлежащей Китаю НПЗ в Бейджи. Ответственность за атаку взяли на себя боевики ИГ1. На границе с САР продолжаются нападения боевиков «Исламского государства»1, а с сирийской стороны район Абу-Кемаля подвергается периодическим ударам США и Израиля. Также стоит учитывать курдский фактор и проект вычленения из состава Ирака и Сирии курдского государственного образования, которое неизбежно породит новые локальные войны и общую хаотизацию процессов в регионе.

