В Пензе стартовала ежегодная благотворительная акция помощи сиротам

Пензенские волонтеры запустили ежегодную благотворительную акцию помощи Пензенскому дому ребенка. Ее инициатором является молодежное движение «Волонтеры ФФМЕН», которое представляют студенты факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

Руководитель движения Марина Майорова рассказала корреспонденту ФАН об особенностях деятельности волонтерской организации в предновогодний период. Она признается, что мотивация волонтеров обусловлена желанием оказать посильную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Эта акция зародилась в декабре 2017 года, то есть наш благотворительный сбор реализуется уже в четвертый раз. В Пензенском доме ребенка проживают детишки до четырех лет, у которых официально нет родителей. Это бюджетная организация, и несложно догадаться, что средств для полноценного функционирования подобным организациям часто не хватает. Трудно оставаться в стороне, когда речь идет о маленьких детях. Отношение к нашей акции со стороны работников дома ребенка исключительно положительное. Там всегда рады нам и всем, кто неравнодушен. Тем более перед таким светлым праздником, как Новый год», — поделился с ФАН лидер организации.

В рамках акции волонтеры ведут сбор не только предметов личной гигиены, таких как памперсы, пеленки, ватные палочки, влажные салфетки, детские шампуни, детское мыло, зубные пасты и щетки, присыпки, но и средств, необходимых для нормальной жизнедеятельности и развития детей: детской одежды, детского питания, сосок, детских книжек, развивающих игрушек, раскрасок, красок, карандашей и т.д.

Марина с неподдельной радостью отмечает ежегодный рост количества неравнодушных жителей области, которые принимают участие в акции. Она признается, что в 2020 году сбор необходимых материальных и денежных средств для дома ребенка бьет все рекорды.

«Могу сказать точно, что с каждым годом привлекается все больше неравнодушных людей. Уже сейчас за пару дней сбора мы набрали почти половину той суммы, которая была собрана в 2019 году. Работу ведут наши волонтеры, которые отвечают на возникающие вопросы, помогают собирать и передавать организатору те вещи, которые люди купили самостоятельно. Как правило, это студенты, преподаватели, их друзья и знакомые, до которых дошла информация. Мы открыты для любого сотрудничества и с радостью принимаем предложенную помощь. Например, ежегодно актуальным является вопрос, с кем передать вещи в дом ребенка, ведь он находится в городе Кузнецке. Здесь на помощь приходят автовладельцы, которые готовы отвезти и отдать наши подарки», — поведал инициатор благотворительной акции.

Однако на одной лишь новогодней акции по сбору средств для Пензенского дома ребенка деятельность волонтерской организации не заканчивается. Ее представители также сотрудничают со школами, интернатами и даже с приютами для животных. Педагогическое образование волонтеров позволяет проводить в ряде образовательных учреждений города Пензы увлекательные проекты, в которых дети участвуют с искренним удовольствием.

«Наш отряд активно реализовал проект «Чудеса живого мира» на базе школ г.Пензы, с которыми мы сотрудничаем, среди них МБОУ СОШ № 25 им. В.П. Квышко, МБОУ СОШ № 18, коррекционная школа-интернат №54, детский православный приют «Серафим». В рамках проекта мы проводили познавательные уроки по химии, физике, биологии, математике и информатике для детей разных возрастов, устраивали мастер-классы по созданию тематических поделок. К сожалению, пока деятельность проекта пришлось прекратить по известной всем причине. В нашем отряде есть ребята, которые активно сотрудничают с «Волонтерами победы». Мы стараемся поддерживать связь с пензенским приютом для животных «Питомец», собираем для них материальную помощь и покупаем расходные материалы, гуляем с собачками, стараемся актуализировать информацию о приюте», — заключила Майорова Марина.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, добровольное пожертвование совершили и представители силовых ведомств города Пензы. В рамках акции «Донор в погонах» сотрудники правоохранительных органов сдали более 58 литров цельной донорской крови.