Пензенского депутата хотят посадить на 30 суток за пикет против роста цен на проезд

Пенза, 4 декабря. Первый секретарь Пензенского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи, депутат Пензенской городской Думы от КПРФ Александр Рогожкин может на месяц лишиться свободы из-за участия в одиночном пикете. После попытки привлечь внимание администрации города к проблеме увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, неравнодушного депутата вызвали в полицию, где на него был составлен административный протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В интервью корреспонденту ФАН Александр Рогожкин поделился подробностями того самого пикета, в котором он принял участие, отстаивая голос народа.

«Я пришел к городской администрации с плакатом за льготный проезд для школьников, студентов и рабочей молодежи. На плакате было написано: «Как жаль, что льготный проезд для молодежи у нас только в автозаках». Пророческий текст получился. Собственно, я провел свой пикет, свернулся, и наблюдал, как проходят другие одиночные пикеты», — рассказал Александр.

Причиной для возникновения пикета он назвал бездействие городской администрации в ответ на необоснованное повышение стоимости проезда частными перевозчиками.

«Монополисты поднимают цены на проезд. Администрация своим бездействием покрывает этот беспредел. Потому что цена в 32 рубля — это цифра, устремляющаяся к цене на проезд в гораздо более богатой Москве», — подметил депутат Гордумы.

Через некоторое время после участия в пикете Александр получил приглашение в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Он признается, что мера наказания пока не была озвучена, но скорее всего дело будет доведено до административного ареста.

«В полицию приглашали дважды. Сначала просто позвонили по телефону, и идти я, очевидно, отказался. Затем прислали повестку в обком КПРФ, не дав ее мне в руки. Но я решил не тратить свое время, тем более что полиция имеет обыкновение хватать на улице в случае неявки. Сам пришел в отдел полиции №1, где полицейский и составил на меня протокол. Возможное наказание по закону — арест до 30 суток, штраф от 150 до 300 тысяч, или работы», — уверен Рогожкин.

Несмотря на временные трудности, депутат не перестает сохранять позитивный настрой. Он уверен, что привлечение к проблеме широкого внимания может либо вынудить частных перевозчиков снизить цены, либо вынудить пензенскую администрацию вернуть регулируемые тарифы для перевозчиков.

«Наши предложения те же самые, что и выдвинутые на пикете. Создать муниципальное автотранспортное предприятие, вернуть регулируемые тарифы на проезд и ввести льготы для школьников, студентов и рабочей молодежи», — закончил Александр.

Напомним, что о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте города Пензы перевозчики впервые заговорили в начале ноября. Такая новость в период эпидемиологической обстановки вызвала у пензенцев крайне негативную реакцию.

5 ноября у здания администрации Пензы прошли одиночные пикеты против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и за льготы на проезд для школьников и студентов. Несмотря на всеобщее недовольство, с 14 ноября 2020 года перевозчики, осуществляющие деятельность по нерегулируемым тарифам, повысили стоимость проезда.

После подорожания стоимость билета в автобусах составила 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля. Как сообщал ранее ФАН, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин, ссылаясь на действующее законодательство, заявил о невозможности повлиять на ценообразование в маршрутах частных перевозчиков.