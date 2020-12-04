Синоптик рассказал, сколько продлятся аномальные морозы в Пензенской области

Пенза, 4 декабря. Аномальное похолодание на территории Пензенской области продлится еще как минимум неделю. Об этом свидетельствуют данные, полученные сотрудниками Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

О нетипичном для региона природном явлении в интервью корреспонденту ФАН рассказала начальник отдела прогнозирования пензенского Гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

«С третьего декабря по востоку Пензенской области отмечается опасное явление погоды — аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9–11 градусов. Установившийся суровый сибирский антициклон, по предварительным прогнозам, продолжит удерживать свое господство на территории региона до 11 декабря. Поэтому сохранится солнечная и морозная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5–11 градусов», — поделился с ФАН собеседник.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, аномальные морозы затронули сразу несколько регионов европейской части России. Так, схожая с Пензенской областью метеообстановка наблюдается в Кировской и Нижегородской областях, а также в Мордовии и Марий Эл.