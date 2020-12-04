Избитый футболистами Кокориным и Мамаевым водитель требует с них по 250 тысяч

В ноябре в Савеловский суд Москвы поступило исковое заявление от водителя Виталия Соловчука, ставшего потерпевшим по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Через два года после драки Соловчук решил возместить моральный и материальный вред, который он понес после встречи с компанией знаменитостей.

Моральный ущерб Соловчук оценил в один миллион рублей, материальный — гораздо меньше — чуть более 40 тысяч. Иск предъявлен четырем фигурантам — братьям Кокориным, Мамаеву и Александру Протасовицкому. Как выяснило Федеральное агентство новостей, ранее Соловчук отказался от денег, предложенных Мамаевым — полумиллиона рублей. Корреспондент ФАН связался с адвокатом Павла Мамаева Игорем Бушмановым, который рассказал о подробностях иска.

«Соловчук требует по 250 тысяч с каждого, — говорит Бушманов. — Со всех четырех фигурантов в общей сложности миллион рублей — моральный вред. И чуть больше 40 тысяч рублей — это компенсация понесенных расходов на лечение».

Как выяснилось, ранее Виталий Соловчук отказывался от компенсации. Почему спустя два года после драки он передумал, неизвестно. Но защита ответчиков уверена, что сумма слишком велика.

«В самом начале предварительного следствия вплоть до окончания судебного процесса Мамаев предлагал единолично возместить Соловчуку ущерб за принесенный моральный и материальный вред в размере 500 тысяч рублей, — продолжает собеседник. — Кроме того, там был открыт специальный счет на его имя, куда эти деньги были внесены. Но по какой-то причине Соловчук не пожелал воспользоваться этой компенсацией. Все вопросы будем решать в судебном порядке. Здесь мы подготовим возражение, так как у Соловчука есть злоупотребление правом. Пусть разрешает суд его».

Кроме того, трое из четверых — братья Кокорины и Протасовицкий — скоро могут быть оправданы по этому эпизоду, так как Мамаев утверждает, что вред здоровью Соловчуку нанес он единолично.

«Сумма велика для судебной практики, учитывая виктимное поведение самого Соловчука, — объясняет Бушманов. — И мы еще готовим кассационное обжалование и ставим вопрос о том, что имеются основания для оправдания трех из четырех фигурантов по этому эпизоду. Поскольку Мамаев изначально признавал и говорил, что своими действиями причинил Соловчуку вред здоровью. Только не из хулиганских побуждений, а исходя из поведения Соловчука — из первичного противоправного поведения, то есть, он нанес удар. Будем продолжать отстаивать свои позиции. Надеемся, рано или поздно троих по этому эпизоду оправдают».

Напомним, ранее Московский городской суд оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого по 213-й статье («Хулиганство»). Лишение свободы заменили годом исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Правда, к тому времени все уже отбыли свои сроки.