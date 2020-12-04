Житель Петербурга открыл стрельбу в Невском районе

Санкт-Петербург, 4 декабря. На улице Ольги Берггольц в Невском районе города Санкт-Петербург мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Наряд полиции выехал на место происшествия, где произвел задержания предполагаемого преступника. Им оказался 49-летний петербуржец, у которого изъяли травматический пистолет «Gletcher». Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По факту произошедшего инцидента органами правопорядка решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина ранее был судим по 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Несколько дней назад полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые открыли стрельбу на территории рынка «Апраксин двор».