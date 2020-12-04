Пирсинг на теле может вызвать потерю зрения и заражение крови

Москва, 4 декабря. Ради новых ощущений и впечатлений люди разных поколений задумываются о пирсинге, но не подозревают об опасности проколов на теле.

Пирсинг является одним из способов украшения тела с помощью проколов и ювелирных изделий. И привлекает он не только молодежь, но и взрослых, которым нужны новые ощущения. Но в погоне за неизвестным, большинство не задумывается о рисках для здоровья, пишет INFOX.

Самой главной опасностью пирсинга считают заражение крови. Прокол плохо обработанным инструментом может стать привести к возникновению сепсиса, заболеванию ВИЧ, гепатитом или туберкулезом. На материал украшений, которые вдевают в место прокола, может появиться сильная аллергия, припухлость или нагноение. Не рекомендуется украшать таким способом тело людям со склонностью к образованию келоидных рубцов. Они сами не исчезают.

При решении сделать пирсинг в брови есть возможность ослепнуть, если мастер заденет проходящий рядом нерв. Также рядом с глазом собрано много сосудов, поэтому может появиться гематома. Лишиться нормальной дикции или повредить зубы можно с помощью прокола губы. При проколе языка возможна потеря чувствительности, возникновение кандидоза. А вот легко нарушить слюноотделение можно при проколе щек.

Прокол хряща тоже небезопасен. Иногда он деформирует ухо, снижает слух или приводит к параличу лицевого нерва. Болезненной может стать процедура прокола пупка. Во время заживления одно неловкое движение, и может быть занесена инфекция. Проблемы с грудным вскармливанием могут быть вызваны при проколе сосков. А при недостаточном уходе во время заживления может произойти воспаление.

Пирсинг категорически нельзя делать людям с болезнями почек, сердца, крови, с бронхиальной астме, аллергией на материал изделий, с аутоиммунными заболеваниями, а также с кожными патологиями. Перед процедурой следует убедиться, что у мастера есть медицинская книжка, лицензия, свидетельство об обучении, сертификат о прослушивании лекции об инфекциях. И нужно убедиться, что мастер продезинфицировал инструменты, руки и место прокола.