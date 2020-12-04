Украинские военные нарушили перемирие на границе с ЛНР

Луганск, 4 декабря. «Режим тишины» был однократно нарушен киевскими силовиками недалеко от позиций ЛНР, заявили в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представители ЛНР в СЦКК заявили, что под стрелковый обстрел попал район поселка Молодежное. Помимо этого, в районе станции Кондрашевская Новая был зафиксирован взрыв мины.

Киевские силовики регулярно нарушают перемирие, достигнутое в Минске странами-участницами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) 12 февраля 2015 года. Причем украинские военные пускают в ход не только стрелковое оружие, но также артиллерию и танки. Обстрелы ведутся хаотично, поэтому часто под них попадают мирные жители ДНР и ЛНР.

3 декабря СЦКК в Донецкой Народной Республике зафиксировали гранатометный обстрел села Ленинское с украинских позиций.