Жительница Ленобласти сообщила в полицию о насилии над сыном

Санкт-Петербург, 4 декабря. Мать 11-летнего ребенка только через год сообщила в полицию, что некий мужчина совершал над ее сыном насильственные действия сексуального характера.

Педофилом оказался безработный 43-летний мужчина, ранее привлекаемый за подобные преступления. Насильника дважды судили, последний раз — в 1999 году и приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Под административным надзором преступник не состоял.