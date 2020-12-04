Мощное землетрясение магнитудой 4,8 ощутили жители Бурятии

Улан-Удэ, 4 декабря. Колебания земной поверхности магнитудой 4,8 зафиксированы в Республике Бурятия. Подробности сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения расположился на территории Северо-Байкальского района республики, а именно на 71 км западного направления от озера Байкал. Сейсмическая активность в эпицентре достигла 7 баллов.

Сильные подземные толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов, в частности города Северобайкальска, и сотрудники некоторых станций Байкало-Амурской магистрали. Информация о жертвах или разрушениях в результате колебаний земной поверхности не поступала.

Похожее землетрясение ранее произошло в районе Курильских островов. Там его магнитуда составила 5,3, сообщила Геологическая служба США.