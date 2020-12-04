Глава Минздрава РФ осудил стремление ряда стран политизировать пандемию

Москва, 4 декабря. Некоторые страны стремятся политизировать пандемию коронавируса, не задумываясь о последствиях. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр во время выступления на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Россия готова сотрудничать с другими государствами, чтобы повысить доступность вакцины от коронавирусной инфекции для их граждан. Отсутствие солидарности, по его словам, негативно сказывается на сроках запуска эффективных решений и стоимости спасительных мер.

«Россия принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с COVID-19 на всех уровнях, оказывая помощь пострадавшим государствам как на двустороннем (уровне. — Прим. ФАН), так и в рамках многосторонних форматов», — подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава РФ ранее провел в ООН презентацию российской вакцины от коронавируса. Мероприятие прошло в онлайн-формате.