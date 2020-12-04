Психолог Малышева рассказала о разрушительной боязни чужого мнения

Москва, 4 декабря. Зависимость от мнения окружающих связана со страхом потерять работу, разрушить отношения или лишиться уважения.

Попытки нравиться любому встречному не приведут к решению проблемы, заверила специалист по вопросам женской красоты, психолог-консультант и диетолог Мария Малышева. Запускать подобные механизмы поведения могут ошибки прошлого, нереализованность или низкая самооценка, передает Infox.ru.

Подобный страх может полностью деактивировать человека и все его желания двигаться вперед. Побороть страх чужого мнения можно. Необходимо объяснить себе, что все люди разные, поэтому угодить каждому невозможно. Важно работать над своей самооценкой, оставаться в душевном равновесии и подкреплять чувство собственного достоинства.

Кроме того, психологи дали несколько советов, как оставить негативные впечатления от 2020 года и войти в новый год радостными, полными сил и успешными.