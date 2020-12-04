Новые схемы автоподстав угрожают российским водителям

Москва, 4 декабря. Злоумышленники продолжают разрабатывать новые схемы автоподстав, угрожающих российским водителям.

Теперь мошенники не стесняются использовать для обмана даже маленьких детей. В последнее время на дорогах РФ появились «попрошайки», выманивающие деньги у проезжающих. Они обычно стоят на съездах с трасс или островках безопасности вместе с детьми. Водителям злоумышленники рассказывают о закончившемся топливе.

Также становится популярной в РФ и мошенническая схема с участием псевдо-эвакуатора. Вдали от населенного пункта на дорогу кладут большой камень или бетонный блок. Если автомобиль натыкается на него и получает повреждение, рядом быстро возникает «эвакуатор», предлагающий свои услуги втридорога.

Автоподставщики все чаще пытаются сымитировать ДТП, паркуя рядом с автомобилем потенциальной жертвы поврежденную машину. Затем они предлагают без участия ГИБДД «решить вопрос на месте».

Адвокат Владислав Песков ранее рассказал Федеральному агентству новостей, как действовать, столкнувшись с мошенниками на трассе.