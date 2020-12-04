Психологи назвали способы создать праздничное настроение в период пандемии

Москва, 4 декабря. Создать праздничное настроение, даже невзирая на введенные ограничительные меры из-за COVID-19, возможно. Все зависит от личности каждого отдельного человека.

Такое мнение выразила психолог Наталья Варская. Она считает, что позитивный настрой помогает укреплять иммунитет, так как многое зависит от психики. В период ограничений перед праздничными днями нужно заняться поиском, а также реализацией новых возможностей. Поддержал коллегу клинический психолог Михаил Хорс.

«Для того чтобы снизить интенсивность отрицательных эмоций и потом уже получить право на положительные эмоции, нужно изменить свое восприятие этих обстоятельств», — отметил он.

Человек, который смог перестроиться и понять, что в нестабильных условиях тоже можно добиваться поставленных целей, будет относиться к любым изменениям окружающей среды как к ресурсу, подчеркнул специалист, передает RT.

До нового года осталось меньше месяца. Это означает, что наступила пора украшать свои квартиры к празднику. Российские знаменитости шоу-бизнеса времени зря не теряли. Многие из них уже поставили елку в дом. Например, известная певица и телеведущая Ольга Бузова.