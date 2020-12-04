Путин собирается сделать заявление об ИИ на конференции «Сбера»

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин, помимо встречи с главой «Сбера» Германом Грефом, планирует принять участие в конференции по искусственному интеллекту.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российский лидер выступит с обращением на заседании международной конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) 4 декабря.

Год назад глава российского государства уже участвовал в подобной встрече. Тогда он заявил, что Россия должна занимать лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта. Путин рассказал о необходимости увеличить количество и качество подготовки специалистов в области ИИ. По его словам, нужно вырастить целое поколение специалистов, которые полностью раскроют потенциал новейших технологий.

Недавно Росстат заявил, что с помощью искусственного интеллекта можно будет пересчитать российскую инфляцию.