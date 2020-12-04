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Минпромторг РФ анонсировал выпуск 2 млн доз вакцины от коронавируса

Минпромторг РФ анонсировал выпуск 2 млн доз вакцины от коронавируса

Москва, 4 декабря. Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время выпустят 2 млн доз. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Объем полученных доз вакцины, как отметили в ведомстве, позволит запустить масштабную прививочную кампанию в России.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ 11 августа. Об этом объявил российский президент Владимир Путин. В октябре регистрацию прошел второй российский препарат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно назвала количество разрабатываемых в России вакцин от коронавируса.

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