Серябкина похвасталась пышной грудью во время разбора гардероба

Москва, 4 декабря. Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина вновь продемонстрировала поклонникам свои пышные формы.

Результаты разбора шкафа певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Она предстала перед подписчиками в белой майке на голое тело, которая едва прикрывает формы артистки. На второй фотографии Серябкина запечатлена в полный рост, но все в той же одежде. Белую майку она дополнила просторными джинсами черного цвета.

«Опять поняла, что некоторые вещи лежат неношенными уже не один год (хотя я регулярно его разбираю). И мне все это время было жалко с ними расстаться, потому что это классные бренды», — написала она.

Серябкина призналась, что долгое время находила оправдание, чтобы не выбрасывать старые вещи. Однако недавно она поняла, что не хочет захламлять свой дом. Постепенно певица начала прощаться со старыми брюками и футболками. После этого она почувствовала себя намного лучше.

«Теперь я чувствую себя так, как будто только что вышла из спа-салона, где меня массажировали в четыре руки!» — пояснила Серябкина.

Экс-участница «Серебра» рассказала фанатам, что выбрасывать вещи нужно правильно. Она напомнила, что существуют специальные места, которые утилизируют вещи из ткани.

Поклонники поддержали артистку и осыпали ее комплиментами. Многие рассказали свои похожие истории и поделились способами избавления от старых вещей.

«Хожу в поношенном уже три года не покупаю вещи», — признался dima_melni.

«Вещи, которые не надеваю даже раз в год, отдаю знакомым», — написала pshenichnikova9024.

Известный стилист Александр Васильев ранее раскритиковал образы певицы Валерии. Он считает, что артистка совершенно не умеет играть с цветом.