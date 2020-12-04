Стилист Малашенко рассказала о трендах в новогодних нарядах этого сезона

Москва, 4 декабря. Наступающий год Белого Металлического Быка лучше всего встретить в одежде со светлыми элементами. Символ 2021 года не любит яркие цвета, в особенности красный.

Пандемия коронавируса — не повод отказываться от выбора праздничного наряда. В этом сезоне по-прежнему в моде блестки, пайетки, бархат, бахрома и серебро, передает РИАМО. Все эти элементы в нынешних условиях будут вполне органично смотреться на пижаме или домашнем костюме.

Свитер с оленем в стиле Марка Дарси из киноленты «Дневник Бриджит Джонс» может стать отличным новогодним нарядом. Мерцающие платья, напоминающие диско-шар, также в тренде в этом году. Персональный стилист Катерина Малашенко посоветовала добавить к образу перчатки и ботфорты, чтобы сделать его более утонченным.

«Выберите бархатный топ или футболку с необычной фактурой — из замши или, например, атласа. Также можно на базовое платье надеть кардиган или кафтан в стразах», — отметила специалист.

Особое внимание можно уделить крупным акцентным украшениям, которые разбавят повседневные и домашние наряды. Самым актуальным и распространенным вариантом одежды для встречи 2021 года стала пижама.

Федеральное агентство новостей недавно составило подборку лучших образов для домашних питомцев. Пользователи Сети нарядили своих любимцев и разместили снимки в социальных сетях.