Томская область получит 100 млн рублей на закупку лесопожарной техники

Томск, 4 декабря. Томская область получит 100 млн рублей из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники. Об этом сообщает администрация Томской области.

В 2021 году в рамках национального проекта «Экология» федеральный бюджет направит в Томскую область 98,8 млн рублей на покупку техники и средств пожаротушения в лесах.

В перечень закупленной спецтехники войдут: пожарные автоцистерны, гусеничные и колесные тракторы, моторные лодки, грузовые автомобили, лесопожарные вездеходы и автобусы.

К пожароопасному сезону — 2021, регион приобретет оборудование для комплексного мониторинга лесопожарной обстановки и борьбы с огнем: радиостанции, устройства спутниковой связи, видеокамеры, навигационные комплексы мониторинга с беспилотным летательным аппаратом, водосливные устройства, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы и пожарные емкости.

«Оснащенность лесопожарных формирований в регионе с учетом нового поступления в 2021 году достигнет 96 процентов по технике и 70,4 процента по оборудованию, сейчас эти показатели — 81,1 и 52,7 процента соответственно», — сообщил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

Всего в лесопожарные формирования Томской области поступит 484 единицы новых средств пожаротушения.