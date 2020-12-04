Вирусолог: Вакцинироваться от COVID-19 нужно даже переболевшим гражданам

Москва, 4 декабря. Массовая вакцинация в текущей эпидемиологической обстановке — благо для людей, считает вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Педагоги и медицинские работники должны получить первыми вакцину от коронавирусной инфекции, подчеркнул специалист. Он добавил, что представители этих профессий постоянно находятся в контакте с большим количеством людей из-за чего риск заразиться коронавирусом является крайне высоким, передает RT. Кроме того, вакцину необходимо делать и людям, перенесшим COVID-19 в легкой форме, подчеркнул Малышев.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские научные центры занимаются разработкой не менее десяти вакцин от COVID-19. В данный момент в России уже зарегистрировано два препарата от коронавирусной инфекции.