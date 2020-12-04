Иммунолог назвал способ избежать COVID-19 при наличии больного в семье

Москва, 4 декабря. Следование простым рекомендациям снизит риск заражения коронавирусом от заболевшего члена семьи. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

Заболевание COVID-19 может проявиться не сразу, и пациент может даже не догадывается о своем диагнозе. Он продолжит общаться с родными, распространяя вирус. При наличии крепкого иммунитета заражение проходит без проявления симптомов. Однако среди родственников могут быть люди со слабым здоровьем.

Чтобы не допустить распространение COVID-19 среди родственников, больной должен находиться в отдельной комнате и иметь свой комплект посуды. Все общественные места в квартире должны тщательно обрабатываться после посещения зараженного родственника, цитирует врача радио Sputnik.

«Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», — пояснил иммунолог.

Наличие больного COVID-19 члена семьи не гарантирует заражение вирусом. Существует множество случаев, которые подтверждают эту теорию, заключил Болибок.

Американские ученые ранее заявили об опасности заражения коронавирусом для младенцев. Инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у новорожденных.