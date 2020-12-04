Пушков назвал заявление Санду о миротворцах «сотрясением воздуха»

Москва, 4 декабря. Парламент и правительство Молдавии не поддерживают позицию президента Майи Санду по миротворцам в Приднестровье, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Санду, по мнению сенатора, превратила вывод российских миротворцев из Приднестровья в главную тему своей политики. Об этом он написал в Twitter.

«Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет», – подчеркнул Пушков.

Президент Молдавии ранее выступила с призывом вывести из Приднестровья российских миротворцев. Она предложила заменить их на гражданских наблюдателей.

Слова Санду прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Руководство Молдавии, по его мнению, не примет настолько безответственное решение.