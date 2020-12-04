Жители США получили бесплатный доступ к фильмам об агенте 007

Москва, 4 декабря. Популярный видеохостинг YouTube предоставил американцам бесплатный доступ к просмотру фильмов о Джеймсе Бонде.

Зрители из США смогут посмотреть 22 фильма о популярном спецагенте британской разведки совершенно бесплатно. Среди них такие известные кинокартины, как «И целого мира мало», «Из России с любовью», «Казино Рояль» и прочие.

Фильмы про Джеймса Бонда являются культовыми в своем жанре. Свое начало франшиза берет в далеком 1962 году. Фильм режиссера Теренса Янга называется «Доктор Ноу», а главную роль в нем исполнил недавно почивший актер Шон Коннери. Скоро на экраны выходит новая часть серии «Не время умирать». Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, а роль агента 007 исполнил Дэниэл Крейг.

Недавно британское издание The Mirror назвало следующего вероятного претендента на роль Джеймса Бонда. Наиболее вероятным кандидатом является Том Харди.