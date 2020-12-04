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Экс-глава «Антонова» оценил шансы Украины стать страной «третьего мира»

Экс-глава «Антонова» оценил шансы Украины стать страной «третьего мира»

Москва, 4 декабря. Украинское госпредприятие «Антонов» может превратиться в «место мародерства», считает экс-глава авиастроительной компании Александр Лось.

Экс-глава «Антонова» рассказал, что произойдет, если перепрофилировать аэродром в Гостомеле, где сейчас испытывают самолеты, в гражданский филиал аэропорта «Жуляны». Предприятие в этом случает лишится основной деятельности, а Украина, по его словам, окончательно станет страной «третьего мира».

«Антонов» для Украины — это не просто предприятие. Это символ и ценность», — подчеркнул Лось в эфире YouTube-канала «Хвиля».

Экс-глава «Антонова» ранее отметил, что только авиаперевозки позволяют госпредприятию вести хоть какую-то промышленную деятельность.

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