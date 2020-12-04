Эпидемиолог допустила нормальную температуру тела при коронавирусе

Москва, 4 ноября. Температура тела у больных COVID-19 не обязательно должна повышаться. На это указала эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Степень выраженности лихорадки, по словам эксперта, зависит от количества попавшего в организм возбудителя, развивающихся осложнений и особенностей иммунитета. Применяемые лекарства также оказывают свое влияние.

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — рассказала ТАСС Руженцова.

Острую фазу заболевания сменяет выздоровление. На этом этапе, как отметила эпидемиолог, может наблюдаться снижение артериального давления и понижение температуры.

О резком снижении температуры у больных COVID-19 ранее рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он связал это со сбоем в регуляции обмена веществ в организме.

В Московской области началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививаются медики и учителя, это сделали уже около двух тысяч человек, передает РИАМО.