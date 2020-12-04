Трое подростков задержаны по подозрению в серии угонов машин в Приморье

Партизанск, 4 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу подростков, подозреваемых в серии угонов и поджогов автомобилей в Приморском крае.

Злоумышленники в общей сложности угнали пять машин, две из которых подожгли. По версии следствия, первое преступление в рамках дела обвиняемые совершили после совместного употребления спиртных напитков. Однако вскоре украденная иномарка заглохла. Тогда подростки вытащили из нее аккумулятор и ручку рычага переключения передач.

Через некоторое время они угнали Toyota Carina, а при посещении города Артем несовершеннолетние похитили универсал Nissan AD. В один из последующих дней машина под управлением одного из злоумышленников угодила в яму. С целью скрыть следы преступления автомобиль сожгли.

Четвертую иномарку подростки угнали и сожгли из-за желания отомстить знакомому. Последний из серии угонов инцидент также произошел в Артеме. Подростки украли Nissan AD и решили прокатиться на нем в компании девушек, однако сотрудники ППС заметили их. Вскоре, несмотря на попытки подозреваемых скрыться, стражи правопорядка их задержали и доставили в отдел полиции.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. Группа похитителей за сутки угнала три корейских автомобиля.