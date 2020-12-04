Останки неизвестных солдат Красной Армии перезахоронили под Донецком

Донецк, 4 декабря. Останки 33 неизвестных солдат Красной Армии перезахоронили в Амвросиевке. Церемония прошла на Мемориале «Группа братских и одиночных могил советских воинов».

Останки солдат и их личные вещи были обнаружены в прошлом ходу в рамках «Вахты памяти». Акция направлена на изучение мест военных действий во время Великой Отечественной войны.

Участие в перезахоронении солдат принял глава районной администрации Игорь Лызов. Он подчеркнул, что люди не должны забывать о подвигах, которые совершили соотечественники 75 лет назад. В ходе боевых действий погибли около 22 млн человек, имена многих из которых неизвестны, напомнил он.

«День неизвестного солдата стал еще одной памятной датой, объединяющей наш народ, позволяющей нам не забывать свою историю, помнить и чтить подвиги наших великих предков», — заявил Лызов.

Недавно в Калининградской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны Петра Андронова. Из архивных данных следует, что Андронов — санитар 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии, передает RT.

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