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Политолог заявил, что идеи Махно все еще сильны на Украине

Политолог заявил, что идеи Махно все еще сильны на Украине

Киев, 4 декабря. Политолог Кость Бондаренко заявил, что на Украине исторически силен нигилизм в отношении государства. По его словам, идеи Махно все еще актуальны в стране.

Специалист подчеркнул, что антигосударственный опыт нигилизма был наиболее успешен именно на Украине. Он напомнил о событиях столетней давности и о широком распространении анархистского движения под предводительством Нестора Махно. Бондаренко отметил, что Махно был популярнее Петлюры среди украинцев в то время.

«И вот эта вольница на Украине, которая связана с недопониманием роли государства или нигилистическом отношении к государству, существует до сих пор, она не искоренена», — говорит политолог.

Поэтому Бондаренко выразил сомнения, что украинцы и киевские власти способны правильно распоряжаться своей государственностью.

Недавно украинский политолог спрогнозировал сроки распада Незалежной. По его словам, развал при условии соблюдения властями прежнего курса произойдет через 35-40 лет.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также раскритиковал действия команды украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, власть не способна создать политические условия для мирного урегулирования конфликта на востоке страны, передает RT.

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