Новым гендиректором «Уралхима» станет Александр Прыгунков

Москва, 4 декабря. На пост генерального директора одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений назначен Александр Прыгунков, бывший вице-президент ГК ПИК.

Информацию об этом подтвердил председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Возглавлявший компанию Сергей Момцемлидзе продолжит работать и будет специализироваться на производственной, а также инвестиционной программах.

«В бизнес-кругах (Прыгунков — Прим. ФАН) известен как современный и эффективный операционный управляющий», — сказано в сообщении на сайте компании.

Выбор обусловлен наличием у Прыгункова необходимых навыков в сфере повышения эффективности предприятий и диджитал-трансформации.