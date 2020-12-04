Решения ОПЕК+ помогли рублю обновить трехмесячный максимум

Москва, 4 декабря. Решения ОПЕК+, согласно данным Мосбиржи, сказались на курсе рубля. Они помогли российской валюте укрепиться, обновив трехмесячный максимум.

Доллар в результате потерял 68 копеек, подешевев до отметки в 74,39 рубля. Биржевой курс евро упал на 59 копеек, достигнув показателя в 90,29 рубля.

Страны ОПЕК+, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, договорились об увеличении добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Распределение квот будет происходить в той же пропорции, что и сейчас.

Центробанк РФ 3 декабря понизил официальные курсы доллара и евро. Американская валюта подешевела на 42 копейки, европейская — на 11 копеек.