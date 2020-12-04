Смартфон iPhone 7 от Apple рекордно подешевел в России

Москва, 4 декабря. Представленный в 2016 году iPhone 7 от компании Apple можно приобрести по рекордно низкой цене в России.

Четыре года назад стоимость смартфона составляла около 60 тыс. рублей. Сейчас же, пользователи могут купить iPhone 7 за 24 тыс. рублей. Данное предложение действует на версию с внутренним накопителем емкостью 32 Гб.

По мнению аналитиков, эта модель будет актуальна еще как минимум три-четыре года благодаря достойным характеристикам. Ее прямым конкурентом является новая версия iPhone SE, который появился на прилавках магазинов в первой половине 2020 года.

Ранее российские ритейлеры сообщили, что новый iPhone 12 продается значительно хуже своего предшественника. За девять дней со старта его продажи составили 25 тыс. единиц.